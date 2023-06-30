Туристы едва не сгорели на деревянном корабле в открытом море и попали на видео

Daily Mail: у греческого острова Родос загорелся и затонул корабль с десятками туристов

Десятки туристов из Великобритании едва не сгорели во время пожара на деревянном корабле в открытом море и попали на видео. Кадры с греческого острова Родос публикует Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел в 300 метрах от пляжа Стенга в городе Архангелос. Путешественники собирались заняться сноркелингом, однако плавательное средство внезапно загорелось. Многие из 82 пассажиров судна стали прыгать в море со своими детьми, так как огонь быстро охватил весь корабль.

Греческая береговая охрана заявила, что все туристы были спасены и благополучно добрались до берега до того, как судно полностью сгорело и затонуло. Их отвезли в отели на автобусах. «Никто не получил травм, но мой девятилетний сын сильно испугался», — рассказал один из участников события, Шон Уильямс (Shaun Williams).