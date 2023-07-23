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17:20, 23 июля 2023Ценности

72-летняя женщина с моложавой внешностью раскрыла секрет красоты

72-летняя свекровь врача Джойс Парк назвала ретиноиды и витамин С секретами красоты

Кадр: @teawithmd / TikTok

72-летняя свекровь дерматолога Джойс Парк из Сиэтла, США, раскрыла секрет красоты. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте врача.

Пожилая женщина продемонстрировала на камеру моложавую внешность, рассказав о своих процедурах ухода за кожей. Так, она заявила, что утром умывает лицо водой без мыла, наносит витамин С, солнцезащитный крем и разглаживающее морщины средство под глаза.

В свою очередь, вечером родственница доктора удаляет загрязнения посредством гидрофильного масла. Затем она умывается гипоаллергенным увлажняющим гелем и наносит ретиноиды — одну из форм витамина А. При этом, по словам Парк, главным правилом ее свекровь назвала избегание прямых солнечных лучей.

Ранее в июле американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек раскрыла секреты своей красоты. 56-летняя знаменитость призналась, что не делает инъекции ботокса, чтобы улучшить свой внешний вид. Вместо этого, по ее словам, она разработала особенную медитацию, которая помогает ей выглядеть моложе.

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    Алина Гостева
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