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14:41, 23 июля 2023Бывший СССР

Поражение первой Bradley с штатной защитой российским FPV-дроном попало на видео

В сети опубликовано первое видео поражения Bradley ВСУ со штатной ДЗ российским FPV-дроном

В сети опубликовано первое видео поражения американской БМП M2A2 Bradley ODS-SA Вооруженных сил Украины (ВСУ) со штатной динамической защитой (ДЗ) BRAT (Bradley Reactive Armor Tiles) российским FPV-дроном на донецком направлении.

На опубликованных кадрах видно, как оператор дрона обнаруживает украинскую БМП, которая выдала свое местоположение постановкой дымовой завесы. Затем дрон делает заход на цель, успешно поражая Bradley в крайне-левую оконечность кормовой аппарели. Затем на кадрах с дрона-наблюдателя видно, как после попадания в машину часть экипажа покидает БМП.

Ранее в Минобороны России сообщали, что подразделения ВСУ в течение суток предпринимали безуспешные попытки наступления на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях. На донецком направлении российские военные отразили 14 атак, на краснолиманском — 6. Всего за сутки ВСУ потеряли на данных направлениях свыше 160 военных, 7 танков Leopard, 15 боевых бронированных машин, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

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    Варвара Кошечкина
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