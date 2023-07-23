Минобороны заявило о попытках наступления ВСУ на четырех направлениях

Минобороны РФ: ВСУ безуспешно пытались наступать на четырех направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток предпринимали безуспешные попытки наступления на донецком, красно-лиманском, южно-донецком и запорожском направлениях. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, на донецком направлении российские военные отразили 14 атак, на красно-лиманском — 6. Всего за сутки ВСУ потеряли на данных направлениях свыше 160 военных, 7 танков Leopard, 15 боевых бронированных машин, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесла удар высокоточным оружием по объекта ВСУ в Одессе, где готовились теракты против России с использованием беспилотных катеров.

Отмечается, что на этих объекта находились также иностранные наемники. Все цели были уничтожены, добавили в Минобороны России.