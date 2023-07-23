«Газпром» сократил прокачку газа в Европу через Украину до 40,15 млн кубометров 22 июля

«Газпром» сократил прокачку газа в Европу через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» транзитом через Украину до 40,15 миллиона кубометров в сутки 22 июля, что немногим меньше показателя сутками ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя компании.

Известно, что 21 июля объем поставок был на уровне 42,4 миллиона кубометров.

Ранее сообщалось, что «Новатэк» может отобрать у «Газпрома» лидерство по поставкам российского газа в Европу, так как в последние месяцы активно наращивает экспорт сжиженного природного газа (СПГ).

Министр энергетики страны Герман Галущенко заявлял, что поставки российского газа через Украину могут прекратиться в 2024 году, когда истечет срок действия контракта на транзит с «Газпромом». Политик добавил, что шансы Киева и Москвы договориться о продлении пятилетнего транзитного контракта невелик, даже если европейские политики выступят посредником в переговорах.