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14:57, 23 июля 2023Мир

В Германии высказались о рисках из-за проблем в бундесвере

Bild am Sonntag: в бундесвере возникли проблемы с проверками безопасности

Фото: Justin Moeser / Shutterstock / Fotodom

Бундесвер столкнулся с проблемами в области проверок безопасности — выяснилось, что почти 70 тысяч проверок военного и гражданского персонала до сих пор не было проведено. О возникших проблемах со ссылкой на ответ Министерства обороны Германии на запрос Христианско-демократического союза (ХДС) пишет Bild am Sonntag.

Журналисты указали, что ответственность за проверку всего штата Вооруженных сил ФРГ лежит на Службе военной контрразведки Германии (MAD). В соответствии с данными оборонного ведомства страны, на конец мая проверки ожидали 69 687 граждан.

По словам члена ХДС Инго Гедехенса, практически половина военнослужащих в настоящий момент ожидают проведения данной процедуры. Представитель политсилы отметил, что такое положение вещей серьезно угрожает безопасности, в особенности «с учетом экстремизма и российского шпионажа».

Bild am Sonntag отмечает, что процедура проверки может состоять из нескольких фаз. В рамках процедуры с 2021 года специально уполномоченные сотрудники спецслужб изучают, в том числе, профили некоторых военнослужащих в социальных сетях.

Ранее в Европарламенте заявляли о плохой подготовке армии ФРГ к потенциальному нападению. Причиной назвали отсутствие у структуры адекватного административного и политического управления.

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    Варвара Кошечкина
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