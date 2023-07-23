В Германии высказались о рисках из-за проблем в бундесвере

Bild am Sonntag: в бундесвере возникли проблемы с проверками безопасности

Бундесвер столкнулся с проблемами в области проверок безопасности — выяснилось, что почти 70 тысяч проверок военного и гражданского персонала до сих пор не было проведено. О возникших проблемах со ссылкой на ответ Министерства обороны Германии на запрос Христианско-демократического союза (ХДС) пишет Bild am Sonntag.

Журналисты указали, что ответственность за проверку всего штата Вооруженных сил ФРГ лежит на Службе военной контрразведки Германии (MAD). В соответствии с данными оборонного ведомства страны, на конец мая проверки ожидали 69 687 граждан.

По словам члена ХДС Инго Гедехенса, практически половина военнослужащих в настоящий момент ожидают проведения данной процедуры. Представитель политсилы отметил, что такое положение вещей серьезно угрожает безопасности, в особенности «с учетом экстремизма и российского шпионажа».

Bild am Sonntag отмечает, что процедура проверки может состоять из нескольких фаз. В рамках процедуры с 2021 года специально уполномоченные сотрудники спецслужб изучают, в том числе, профили некоторых военнослужащих в социальных сетях.

Ранее в Европарламенте заявляли о плохой подготовке армии ФРГ к потенциальному нападению. Причиной назвали отсутствие у структуры адекватного административного и политического управления.