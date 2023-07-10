В Европарламенте заявили о плохой подготовке армии ФРГ к возможному нападению

Депутат ЕП Буххайт: Германия плохо подготовлена к возможной эскалации конфликта на Украине

Немецкая армия плохо подготовлена к возможному нападению и не способна защитить страну в случае эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) от Германии Маркус Буххайт, передают «Известия».

Он пояснил, что причиной неспособности армии к обороне является отсутствие нормального политического и административного управления. «Бундесвер за десятилетия превратился в структуру, которая сегодня не в состоянии или лишь отчасти может выполнять свою основную задачу — эффективно защищать Германию от военных нападений», — отметил евродепутат.

Исправить ситуацию не помогло даже выделение 100 миллиардов евро на модернизацию Вооруженных сил страны, добавил Буххайт. Такое решение, по его словам, «оказалось бесполезным». «Помимо собственно военного аспекта, продолжение конфликта станет фатальным и для экономической мощи Германии», — заключил европарламентарий.

Ранее сообщалось, что после оказания военной помощи Украине в Германии осталось около 20 тысяч осколочно-фугасных артиллерийских снарядов. В связи с этим Берлин намерен в ближайшие годы нарастить запасы боеприпасов калибра 155 мм до 230 тысяч единиц, чтобы соответствовать стандартам НАТО.