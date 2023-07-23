В Петербурге участник турнира избил трех человек шахматной доской

Shot: в Санкт-Петербурге участник турнира избил трех человек шахматной доской, он задержан

В шахматном клубе «Петровская ладья» в Санкт-Петербурге участник турнира избил трех человек шахматной доской. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Шахматист нанес удары судье, охраннику и администратору клуба. У сотрудника охраны, который попытался оказать сопротивление участнику турнира, разбита голова, оторвано ухо и посечен нос.

Пострадавших госпитализировали, состояние судьи и охранника оценивают как тяжелое. Шахматиста задержали. С ним общаются полицейские, выясняются мотивы и обстоятельства произошедшего.

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