После госпитализации иностранца с подозрением на холеру проверят троих человек
В Ленобласти врачи начали проверку проб на холеру у трех человек
В Ленинградской области врачи начали проверку проб на холеру у троих человек. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, трое пациентов были признаны контактными по заболеванию в Тамбовской области, где ранее с подозрением на холеру был госпитализирован гражданин Индии, прибывший из Дели.
Сообщалось, что у пациента были выявлены признаки острой кишечной инфекции неясной этиологии. Его госпитализировали в специализированные медучреждение, пациент получает лечение в полном объеме.
В конце июня вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что холера не является опасным заболеванием для большинства стран, и ее можно контролировать. «В больших цивилизованных странах холера не доставляет больших проблем», — уточнил он.