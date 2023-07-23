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16:00, 23 июля 2023Россия

После госпитализации иностранца с подозрением на холеру проверят троих человек

В Ленобласти врачи начали проверку проб на холеру у трех человек

Фото: CDC / Unsplash

В Ленинградской области врачи начали проверку проб на холеру у троих человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, трое пациентов были признаны контактными по заболеванию в Тамбовской области, где ранее с подозрением на холеру был госпитализирован гражданин Индии, прибывший из Дели.

Сообщалось, что у пациента были выявлены признаки острой кишечной инфекции неясной этиологии. Его госпитализировали в специализированные медучреждение, пациент получает лечение в полном объеме.

В конце июня вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что холера не является опасным заболеванием для большинства стран, и ее можно контролировать. «В больших цивилизованных странах холера не доставляет больших проблем», — уточнил он.

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    Анастасия Астахова
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