После госпитализации иностранца с подозрением на холеру проверят троих человек

В Ленобласти врачи начали проверку проб на холеру у трех человек

В Ленинградской области врачи начали проверку проб на холеру у троих человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, трое пациентов были признаны контактными по заболеванию в Тамбовской области, где ранее с подозрением на холеру был госпитализирован гражданин Индии, прибывший из Дели.

Сообщалось, что у пациента были выявлены признаки острой кишечной инфекции неясной этиологии. Его госпитализировали в специализированные медучреждение, пациент получает лечение в полном объеме.

В конце июня вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что холера не является опасным заболеванием для большинства стран, и ее можно контролировать. «В больших цивилизованных странах холера не доставляет больших проблем», — уточнил он.