В Индии призвали удалить сцену с цитированием «Бхагавадгиты» из «Оппенгеймера»

В Индии призвали удалить сцену с цитированием «Бхагавадгиты» из фильма «Оппенгеймер»

Уполномоченный правительства Индии по вопросам информации Удай Махуркар призвал удалить из фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана сцену с цитированием древнеиндейской поэмы «Бхагавадгита». Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Политический деятель отметил, что в приведенном эпизоде, где женщина призывает мужчину читать «Бхагавадгиту» вслух во время полового акта, индуизм подвергается злостной атаке, а сама сцена выглядит как «часть заговора антииндуистских сил».

«Мы не знаем мотивацию и логику в демонстрации этой ненужной сцены в жизни ученого. Но это не только прямая атака на религиозные убеждения миллиарда толерантных индуистов, это все равно что вести войну против индуистского сообщества», — отметил Махуркар, призвав режиссера проекта удалить описанную сцену ради завоевания сердец индуистов.

«Если вы предпочтете игнорировать призыв, это будет рассматриваться как намеренная атака на индийскую цивилизацию», — добавил уполномоченный правительства Индии по вопросам информации.

Сюжет фильма, главную роль в котором исполнит звезда «Острых козырьков» Киллиан Мерфи, посвящен создателю атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру. В актерский состав проекта также вошли Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Джош Хартнетт, Кеннет Брана и другие.

Ранее композитор Людвиг Горанссон рассказал, что написал музыку к фильму режиссера Кристофера Нолана за пять дней.