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15:33, 23 июля 2023Россия

В шахматном клубе Петербурга избили доской главного судью

В Петербурге в ходе пьяной ссоры в шахматном клубе избили главного судью

Фото: Heidi Walley / Unsplash

В шахматном клубе Санкт-Петербурга жестоко избили главного судью. Как уточняет со ссылкой на представителей правоохранительных органов Telegram-канал «Подъем», конфликт, который кончился нанесением множественных травм, вспыхнул после распития спиртных напитков в помещении клуба.

В результате пьяной ссоры 63-летний Сергей Видякин был доставлен в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Известно, что мужчину избили шахматной доской, разбив ему голову, порвав ухо и разрезав нос.

Комментируя произошедшее, в пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу заверили, что сотрудники ведомства уже выясняют обстоятельства инцидента. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

«В ходе проверки установлено, что накануне вечером в помещении клуба, после совместного распития спиртных напитков, между потерпевшим и его коллегой возник конфликт, в ходе которого последний нанёс множественные травмы своему оппоненту», — рассказали в ведомстве, добавив, что подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что в Москве осудили инженера и учителя за избиение мастера спорта по борьбе.

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