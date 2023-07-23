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18:56, 23 июля 2023Мир

Командующий группировкой России на Украине оценил кассетные боеприпасы ВСУ

Генерал-лейтенант Мордвичев: западные кассетные снаряды ВСУ неэффективны на поле боя

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Кассетные снаряды, которые были предоставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ) западными союзниками, неэффективны на поле боя. Такую оценку боеприпасам, которые запрещены к использованию в 110 странах мира из-за их летальности, дал командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, сообщает ТАСС.

«Вчера применили здесь, так сказать, разрекламированный кассетный боеприпас миллиметровый … Но определенного результата не достигли. Нет ожидаемого для противника эффекта таких боеприпасов, я скажу. Шумные, пыльные, элементарные, старые дедовские методы фортификации спасают полностью. И бронезащита. То есть [эти боеприпасы] неэффективны», — оценил военачальник.

Генерал-лейтенант предположил, что кассетные снаряды были предоставлены украинцам в качестве последней меры, ведь «у ВСУ уже закончились 150-мм осколочно-фугасные боеприпасы, а лимиты арсеналов уже исчерпаны».

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы в ответ на применение их ВСУ. По его словам, Россия обладает достаточным запасом различных видов кассетных боеприпасов, однако до сих пор не применяла их, даже несмотря на нехватку боеприпасов в определенный момент времени.

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    Виктория Кондратьева
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