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07:48, 23 июля 2023Силовые структуры

Тело пропавшего шестилетнего мальчика нашли в водоеме возле дома в Кемерово

СУ СК по Кузбассу: тело пропавшего 6-летнего мальчика нашли в водоеме возле его дома

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Тело шестилетнего ребенка, пропавшего 22 июля в Кемерово, обнаружили в водоеме возле его дома. О местонахождении тела 23 июля сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу.

В настоящее время следователи с участием специалистов осматривают место происшествия. В рамках расследования будут назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская, которая установит причину смерти мальчика».

Следователи также установят причины гибели ребенка. Сразу после сообщения о пропаже мальчика завели уголовное дело. Его расследование продолжится под руководством регионального СК.

Ранее семейная пара с пятилетним внуком пропали без вести во время рыбалки на реке Лене. Спасателям удалось найти только лодку с их вещами.

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    Марина Совина
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