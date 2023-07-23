На 85-м году жизни умер один из первых исполнителей песни «День Победы» Эдуард Лабковский

Один из первых исполнителей песни «День Победы», народный артист РСФСР Эдуард Лабковский умер на 85-м году жизни, об этом сообщается на странице Ансамбля Александрова Минобороны России во «ВКонтакте».

Солист Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова и Центрального пограничного ансамбля ФСБ России скончался 22 июля в возрасте 84 лет.

Эдуард Лабковский работал в оркестре «Советская песня», давал сольные концерты на лучших площадках Москвы и СССР. Он исполнил такие знаменитые песни, как «День Победы», «Наша служба и опасна и трудна», «Песня десантников».

Ранее стало известно, что актер из сериалов «Кухня» и «След» Дмитрий Сапронов скончался в возрасте 50 лет. Он внезапно умер во сне 15 июня менее чем за месяц до своего дня рождения.

