Путин назвал желаемые сроки длительных переговоров с Лукашенко

Президент России Путин уточнил, что переговоры с Лукашенко продлятся с 23 по 24 июля

Переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко продлятся два дня, с 23 по 24 июля, ради этого Путин даже «изменил свои кое-какие планы». Об этом сообщает ТАСС.

«Я кое-какие планы свои изменил, можем [проводить переговоры] полтора-два дня», — уточнил Путин в начале встречи в Константиновском дворце.

В пресс-службе белорусского лидера ранее сообщили, что повестка переговоров определена, главам государств предстоит обсудить много вопросов. В их числе вопросы безопасности, международной повестки дня, экономического взаимодействия, противостояние незаконному санкционному давлению и другие.