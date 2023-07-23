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12:05, 23 июля 2023Россия

Путин назвал желаемые сроки длительных переговоров с Лукашенко

Президент России Путин уточнил, что переговоры с Лукашенко продлятся с 23 по 24 июля

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко продлятся два дня, с 23 по 24 июля, ради этого Путин даже «изменил свои кое-какие планы». Об этом сообщает ТАСС.

«Я кое-какие планы свои изменил, можем [проводить переговоры] полтора-два дня», — уточнил Путин в начале встречи в Константиновском дворце.

В пресс-службе белорусского лидера ранее сообщили, что повестка переговоров определена, главам государств предстоит обсудить много вопросов. В их числе вопросы безопасности, международной повестки дня, экономического взаимодействия, противостояние незаконному санкционному давлению и другие.

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    Варвара Кошечкина
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