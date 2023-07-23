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13:52, 23 июля 2023Россия

Путин и Лукашенко пообщались с россиянами

Путин и Лукашенко после посещения Кронштадтского морского собора пообщались с россиянами

Фото: Alexander Demyanchuk / Reuters

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в воскресенье, 23 июля, после посещения Кронштадтского морского собора пообщались с собравшимися на площади россиянами. Кадры, на которые попала встреча политиков с жителями и гостями Санкт-Петербурга, размещены в Telegram-канале РИА Новости.

На записи видно, как главы государств фотографируются с желающими и разговаривают с ними в сопровождении личной охраны.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце состоялись переговоры Путина и Лукашенко.

В пресс-службе белорусского лидера ранее рассказали, что повестка переговоров определена, главам государств предстоит обсудить много вопросов. В их числе вопросы безопасности, международной повестки дня, экономического взаимодействия, противостояние незаконному санкционному давлению и другие.

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    Варвара Кошечкина
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