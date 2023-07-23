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12:11, 23 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко привез Путину карту переброски польских войск к Союзному государству

Лукашенко привез Путину карту переброски польских войск к границам Союзного государства

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на встречу с российсским коллегой Владимиром Путиным карту переброски польских войск к границам Союзного государства. Об этом сообщает BELTA.

По его словам, одна из польских бригад расположилась в 40 километрах от Бреста. Еще одна находится примерно в 100 километрах от Гродно.

Переговоры лидеров двух стран начались в воскресенье, 23 июля, в Константиновском дворце в Стрельне. В Санкт-Петербург Лукашенко приехал накануне, 22 июля.

В ходе вступительного слова белорусский лидер говорил о специальной военной операции, а также о ситуации у границ Союзного государства. Лукашенко также рассказал, что бойцы частной военной компании «Вагнер» начали «напрягать» власти Белоруссии. По его словам, они хотят идти на Запад.

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