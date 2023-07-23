Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:56, 23 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о «напрягающих» власти Белоруссии вагнеровцах

Лукашенко: вагнеровцы начали «напрягать» из-за желания отправиться на Запад
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» начали «напрягать» власти Белоруссии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

По его словам, вагнеровцы хотят идти на Запад. «Говорю, вам зачем на Запад? Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», — рассказал Лукашенко.

Отметается, что в ходе вступительного слова белорусский лидер говорил о ходе специальной военной операции, а также о ситуации у границ Союзного государства.

Ранее сообщалось, что президент России Путин констатировал провал украинского контрнаступления. Таким образом российский лидер ответил на ремарку Лукашенко о том, что украинского контрнаступления нет. «Оно есть, но оно провалилось», — заявил Путин.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко заявил о «напрягающих» власти Белоруссии вагнеровцах

    Лукашенко высказался о планах Польши по расчленению Украины

    Путин заявил о значительных потерях иностранных наемников в зоне СВО

    На Украине заявили о слабости Зеленского после ударов возмездия от России

    Лукашенко привез Путину карту переброски польских войск к Союзному государству

    «Барселона» отменила матч с «Ювентусом» из-за вспышки гастроэнтерита в команде

    Путин назвал желаемые сроки длительных переговоров с Лукашенко

    48-летняя Яна Рудковская показала фигуру в купальнике

    В Минобороны объяснили принципы выбора целей для ракетных ударов по Украине

    Раскрыты подробности о поджигателе машин журналиста Киселева в Крыму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости