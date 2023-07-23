Лукашенко заявил о «напрягающих» власти Белоруссии вагнеровцах

Лукашенко: вагнеровцы начали «напрягать» из-за желания отправиться на Запад

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» начали «напрягать» власти Белоруссии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

По его словам, вагнеровцы хотят идти на Запад. «Говорю, вам зачем на Запад? Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», — рассказал Лукашенко.

Отметается, что в ходе вступительного слова белорусский лидер говорил о ходе специальной военной операции, а также о ситуации у границ Союзного государства.

Ранее сообщалось, что президент России Путин констатировал провал украинского контрнаступления. Таким образом российский лидер ответил на ремарку Лукашенко о том, что украинского контрнаступления нет. «Оно есть, но оно провалилось», — заявил Путин.

