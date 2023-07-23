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06:41, 23 июля 2023Бывший СССР

Врач рассказала об охоте ВСУ на российских военных медиков

Врач с позывным Дуга: ВСУ целенаправленно пытаются уничтожать российских военных медиков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в нарушение норм международного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года, целенаправленно пытаются уничтожать российский медицинский персонал на линии боевого соприкосновения. Об этом РИА Новости рассказала глава медицинской службы сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Дуга.

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    Марина Совина
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