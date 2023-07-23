В России высказались о последствиях применения ВСУ новых термобарических мин

Депутат Чепа: применение ВСУ новых видов оружия — попытка скрыть провал контрнаступления

Применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) новых видов оружия — это попытка официального Киева скрыть провал контрнаступления, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» депутат высказался о последствиях применения ВСУ термобарических мин.

«Соединенные Штаты Америки используют Украину как полигон для испытания своего нового оружия. Помимо этого, длительная подготовка к контрнаступлению, его постоянный анонс — все это проваливается», — заявил Чепа.

Попытки использовать новые виды оружия и террористические акты говорят о провале контрнаступления и попытке каким-то образом скрасить этот провал Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Собеседник «Ленты.ру» сообщил, что применение ВСУ новых видов оружия может привести к большим потерям. «Но США и официальный Киев это абсолютно не волнует», — заключил он.

Ранее сапер с позывным Рахматулла из Добровольческого штурмового казачьего корпуса сообщил, что ВСУ начали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса, реагирующие на движения и устанавливаемые с дронов.

