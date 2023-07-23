ВСУ начали применять новые термобарические мины

Сапер Рахматулла: ВСУ применяют новые термобарические мины, устанавливая их с дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса, реагирующие на движения и устанавливаемые с дронов, однако российские военные уже научились им противодействовать. Об этом РИА Новости рассказал сапер с позывным Рахматулла из Добровольческого штурмового казачьего корпуса.

По его словам, украинские военные дорабатывают штатные боеприпасы, снабжают их улучшенной системой сброса, делают им наконечник, который при сбросе боеприпаса втыкается в грунт и фиксируется. На тыльной части боеприпаса устанавливают оборудование, которое реагирует на движение, на приближение техники или человека, после чего он срабатывает и происходит поражение цели.

Для изготовления такого взрывного устройства используют термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7. Термобарические снаряды распыляют горючее вещество и подрывают полученное газовое облако.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы в ответ на применение их ВСУ. По его словам, Россия обладает достаточным запасом различных видов кассетных боеприпасов, однако до сих пор не применяла их, даже несмотря на нехватку боеприпасов в определенный момент времени.

Ранее в июле в России высказались об ответе на удары кассетными снарядами по Белгородчине. В разговоре с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Россия оставляет за собой право применять против Вооруженных сил Украины (ВСУ) кассетные снаряды, если Киев нанесет ими удары по территории страны.