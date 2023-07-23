В Польше перечислили семь «трагических» ошибок Зеленского

Польский журналист: Зеленский не разбирается в политике и потерял поддержку граждан

Журналист польской газеты Mysli Polska Яцек Меджицки выделил и перечислил семь «трагических» ошибок президента Украины Владимира Зеленского на его посту. Колонка автора опубликована на сайте издания.

В качестве первой ошибки Меджицки назвал то, что Зеленский выбирает одежду, подходящую простому военачальнику, но не президенту страны, в связи с чем его внешний вид зачастую «просто оскорбителен для окружающих».

Далее Меджицки указывает, что Зеленского завербовал Запад и он лишь формально играет роль президента, а все вопросы решаются либо в Вашингтоне, либо в Букингемском дворце.

«Зеленский не разбирается в политике. То, что у него вдруг миллиарды на счету в банке, должность президента и телефоны мировых политических лидеров, которым он пожимает руки, не гарантирует, что он может заниматься политикой. Более того, проблема Зеленского в том, что он воображает (или ему внушают), что спасает весь мир, а на самом деле ничего не видит за пределами Украины», — пишет журналист о второй ошибке Зеленского.

Еще одна ошибка заключается в том, что Зеленский не может договориться с президентом Владимиром Путиным, так как считает, что не обязан принимать условия России, потому что за Украиной стоит весь мир. Журналист считает, что цель кампании Запада не в том, чтобы помочь Украине, а в том, чтобы преследовать свои интересы.

Меджицки также обратил внимание на то, что Зеленский отвергает предложения президентов других стран, а также критикует их действия, что приведет к его «отодвиганию до последней пешки на политической шахматной доске». Журналист также указал, что Зеленский не заботится об армии и потерял поддержку граждан — даже те, кто голосовал за него в надежде на прекращение гражданской войны, теперь выступают против.

Шестой ошибкой Зеленского, по мнению Меджицки, является то, что он говорит о восстановлении Украины, но не представляет, что это значит, так как надеется только на победу над Россией. Седьмой ошибкой является то, что Зеленский не реализовал возвращение Украине статуса до событий на Майдане — как считает Меджицки, Россия понимает, что кардинальным решением конфликта является именно «перезапуск Украины в домайданном варианте».

«Судьба Зеленского трагична в первую очередь из-за непонимания того, что для США он является лишь средством присвоения тех средств, которые Украина вымогает у ЕС и других стран, и которые в конечном счете нужны США для укрепления своей экономики, чтобы сохранить мировое лидерство в формате Pax Americana («Американский мир»» — прим. «Ленты.ру»)», — заключает журналист.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский не способен обеспечить безопасность страны, что стало понятно после ударов возмездия от России, последовавших за атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост. Соскин считает, что у Зеленского не хватает квалификации противостоять Путину, и лучшее, что он может сделать — уйти в отставку.