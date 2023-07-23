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22:16, 23 июля 2023Мир

Американский беспилотник опасно сблизился с российскими самолетами в Сирии

ЦПВС: американский беспилотник MQ-9 опасно сблизился с российскими самолетами в Сирии

Фото: U.S. Air Force / Globallookpress.com

Американский беспилотник MQ-9 опасно сблизился с российскими самолетами в Сирии, об этом сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов, передает ТАСС.

«Особую обеспокоенность вызывает зафиксированное опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетами ВКС России в районе Эль-Баб», — уточнил офицер.

Гуринов отметил, что российские летчики зафиксировали воздействие системами наведения, после чего автоматически сработали бортовые комплексы обороны. Пилоты приняли необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотниками.

19 июля в небе над Сирией произошел инцидент с опасным сближением американского МС-12 с российским истребителем Су-35. США обвинили российского пилота в том, что он 16 июля подлетел очень близко к американскому самолету, вынудив его пройти через турбулентный след.

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    Марина Совина
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