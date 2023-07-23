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06:28, 23 июля 2023Россия

Кабмин не поддержал законопроект о штрафах за выгул опасных собак без намордника

В правительстве посчитали избыточным закон о штрафах за выгул опасных собак без намордника

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В правительстве отклонили законопроект Заксобрания Петербурга о штрафах при выгуле собак потенциально опасных пород без намордника и поводка. Отзыв размещен в электронной базе данных Госдумы.

Петербургские парламентарии предложили ввести административную ответственность за выгул питомцев с нарушениями безопасности, в частности штрафовать владельцев на сумму от 1,5 до 3 тысяч рублей для физлиц, от 5 до 15 тысяч рублей — для должностных лиц и от 15 до 30 тысяч рублей для юрлиц.

В кабмине инициативу посчитали избыточной, поскольку в июне уже приняли поправки об административной ответственности за нарушения требований в области обращения с животными, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если это не входит в понятие уголовного преступления. Согласно поправкам, владельца животного могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей, если оно набросилось на прохожего или сломало его вещи.

Ранее в Госдуме предложили ввести лицензии на владение опасными породами собак. Хозяином таких животных сможет стать только совершеннолетний, имеющий справки от психиатра и лицензии от МВД.

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    Марина Совина
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