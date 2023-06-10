Для россиян предложили ввести лицензии на владение опасными породами собак

Депутаты Госдумы предложили ввести лицензии на владение опасными породами собак

Группа депутатов Госдумы предложила ввести лицензии на владение собаками потенциально опасных пород. Об этом сообщает РИА Новости.

По задумке законотворцев, завести северокавказскую овчарку или питбульмастифа можно будет только по достижении 18-летнего возраста, при наличии справки от психиатра и лицензии МВД. Еще одним условием станет получение справки о прохождении курса начальных приемов дрессировки. При этом самостоятельное разведение опасных пород предлагают запретить.

Один из авторов инициативы, депутат Евгений Марков объяснил, что к опасным породам собак нужен особый подход. К тому же содержание такой породы в многоквартирном доме представляет потенциальную опасность для остальных жильцов.

В 2019 году в России был утвержден обновленный список потенциально опасных собак. В перечень вошли 12 пород собак и их метисы: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль донг, питбульмастиф и северокавказская собака. Отмечается, что эти породы собак обладают генетически заложенными качествами агрессии и силы и могут представлять потенциальную опасность для жизни и здоровья людей.