Информацию о блокировке «Википедии» в России опровергли

В «Викимедиа РУ» опровергли информацию о блокировке «Википедии» в России

В «Викимедиа РУ», поддерживающего русскоязычную версию «Википедии», опровергли информацию о блокировке сайта в России. Об этом сообщает ТАСС.

Исполнительный директор компании Станислав Козловский рассказал, что российские пользователи не жалуются на сбои в работе онлайн-энциклопедии.

«Пока ничего подобного не фиксируем. Сообщений от пользователей из РФ, у которых нарушился доступ, пока не поступало», — заявил Козловский.

23 июля пользователи пожаловались на многочисленные сбои в системе.

Ранее стало известно, что новая открытая интернет-энциклопедия «Рувики», о создании которой было объявлено на Российском интернет-форуме 2023, теперь доступна для пользователей в бета версии.