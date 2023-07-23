Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева

Постпред России Аляутдинов: Москва потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева

Россия потребует от руководства ЮНЕСКО осудить убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. Об этом заявил постпред РФ при организации Ринат Аляутдинов, передает РИА Новости.

Аляутдинов добавил, что данный вопрос входит в мандат организации. Он отметил, что ЮНЕСКО так и не выразила позицию по поводу убийства других журналистов из России, и заявил, что Москва намерена привлечь внимание всех стран-членов к «очередному гнусному преступлению киевского режима».

«К сожалению, мы наблюдаем двойные стандарты в деятельности секретариата ЮНЕСКО, в частности, отсутствие реакции на убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Мы привлекали внимание к этим терактам, говорили об этом на всех возможных в ЮНЕСКО площадках, направляли письма генеральному директору, но реакции не последовало», — сказал он.

Постпред отметил, что на убийство российских журналистов не реагируют не только в ЮНЕСКО, но и в странах Запада, поставляющих Киеву «вооружения, от которых погибают корреспонденты». По его словам, забота Запада о безопасности журналистов — это чистое лицемерие, по сути являющееся соучастием и спонсорством терактов Киева.

Агентство РИА Новости сообщило о гибели военкора Ростислава Журавлева ранее 22 июля. Как заявил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий, журналист погиб при обстреле Вооруженными силами Украины гражданской машины. Ранения также получили получили фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский, корреспондент газеты «Известия» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков.