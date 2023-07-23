Очевидец рассказал о первых минутах после прорыва трубы в московском ТЦ

«Известия»: очевидец сообщил, что эвакуация в ТЦ «Времена года» началась не сразу

Мужчина, ставший очевидцем последствий аварии в торговом центре «Времена года», рассказал, как происходила эвакуация посетителей. Он находился в соседнем здании в 20 метрах от места происшествия, когда трубу с горячей водой прорвало, сообщили «Известия».

«Печально. Люди пострадали. Сначала было много пара, суета. Никто ничего не говорил, пока вода уже не начала литься», — рассказал свидетель.

Он добавил, что эвакуацию посетителей объявили не с самых первых минут. Какое-то время после прорыва ответственные люди не могли перекрыть воду, а работники ТЦ не смогли оперативно отреагировать на случившееся.

Очевидец рассказал, что до приезда спасателей сотрудницы пытались сами убрать воду, хотя многие из них были с голыми ногами.

Ранее прокуратура опубликовала видео с места предполагаемого прорыва трубы в московском торговом центре. После аварии было возбуждено уголовное дело.