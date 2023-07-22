Опубликовано видео с места предполагаемого прорыва трубы в московском ТЦ

Прокуратура опубликовала видео с места предполагаемого прорыва трубы в ТЦ «Времена года»

Прокуратура Москвы в Telegram-канале опубликовала фото и видео с места предполагаемого прорыва трубы горячего водоснабжения в ТЦ «Времена года».

На месте происшествия продолжают работу прокуроры.

Ранее в МЧС сообщили, что причиной аварии в столичном ТЦ «Времена года» стал прорыв внутреннего теплопровода. В ведомстве подчеркнули, что на месте происшествия в настоящий момент работают специалисты пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по городу Москве и столичный комплекс городского хозяйства.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело после аварии в московском торговом центре «Времена года».