В МЧС назвали причину аварии в московском ТЦ
Причиной аварии в столичном ТЦ «Времена года» стал прорыв внутреннего теплопровода. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
В ведомстве подчеркнули, что на месте происшествия в настоящий момент работают специалисты пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по г. Москве и столичный комплекс городского хозяйства.
Отмечается, что глава МЧС РФ Александр Куренков лично мониторит ход аварийно-спасательных работ.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал аварию в московском ТЦ. Мэр столицы подтвердил, что все службы города, МЧС оперативно работают на месте и пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Кроме того, сообщалось, что Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело после аварии в московском торговом центре «Времена года».