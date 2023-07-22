В МЧС назвали причину аварии в московском ТЦ

В МЧС РФ заявили, что к аварии в ТЦ «Времена года» привел прорыв внутреннего теплопровода

Причиной аварии в столичном ТЦ «Времена года» стал прорыв внутреннего теплопровода. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что на месте происшествия в настоящий момент работают специалисты пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по г. Москве и столичный комплекс городского хозяйства.

Отмечается, что глава МЧС РФ Александр Куренков лично мониторит ход аварийно-спасательных работ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал аварию в московском ТЦ. Мэр столицы подтвердил, что все службы города, МЧС оперативно работают на месте и пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, сообщалось, что Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело после аварии в московском торговом центре «Времена года».