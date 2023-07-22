Собянин прокомментировал аварию в московском ТЦ

Собянин: городские службы работают на месте аварии в ТЦ «Времена года»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городские службы работают на месте аварии в столичном ТЦ «Времена года». Глава города высказался о ситуации в своем Telegram-канале.

«Все службы города, МЧС оперативно работают на месте. Всем пострадавшим оказываем медицинскую помощь», — констатировал мэр столицы.

Он подтвердил, что жертвой аварии стал один человек, и выразил соболезнования его семье. Остальным пострадавшим, по словам Собянина, оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее выяснилось, что причиной ЧП в московском торговом центре стала авария в магазине «Глобус Гурмэ». Там на производственной линии взорвалась труба с кипятком. В результате происшествия пострадали около 70 человек, одного из которых спасти не удалось. Как минимум трое были госпитализированы с ожогами. Сейчас ведутся поиски еще одного человека, который, предположительно, может быть заблокирован на втором этаже ТЦ.