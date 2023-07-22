70 человек пострадали от прорыва горячей воды в московском торговом центре

Shot: 70 человек ошпарило горячей водой из-за прорыва трубы в ТЦ «Времена года» в Москве

70 человек получили ожоги в результате прорыва горячей воды в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом со ссылкой на источник сообщает Telegram-канал Shot.

Также отмечается, что 20 человек остаются заблокированными в здании торгового центра.

Ранее, в апреле, десять автомобилей оказались в кипятке из-за прорыва трубы в Московском районе Санкт-Петербурга. Там из-за аварии горячей водой залило дорогу и оказавшиеся рядом машины.