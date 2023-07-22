Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:39, 22 июля 2023Россия

70 человек пострадали от прорыва горячей воды в московском торговом центре

Shot: 70 человек ошпарило горячей водой из-за прорыва трубы в ТЦ «Времена года» в Москве

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

70 человек получили ожоги в результате прорыва горячей воды в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом со ссылкой на источник сообщает Telegram-канал Shot.

Также отмечается, что 20 человек остаются заблокированными в здании торгового центра.

Ранее, в апреле, десять автомобилей оказались в кипятке из-за прорыва трубы в Московском районе Санкт-Петербурга. Там из-за аварии горячей водой залило дорогу и оказавшиеся рядом машины.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались об ответе на удары кассетными снарядами по Белгородчине

    Зеленский обсудил со Столтенбергом ситуацию в Черном море

    Мужчина на каблуках и в трусах устроил танцы в центре Москвы и попал на видео

    Раскрыто содержимое найденного у офиса ОДКБ в Москве подозрительного ящика

    Cтало известно о причине прорыва воды в московском торговом центре

    США раскритиковали за убийство военкора на Украине

    Три человека госпитализированы из-за прорыва горячей воды в московском ТЦ

    Появились первые кадры с места прорыва горячей воды в ТЦ Москвы

    Акинфеев установил рекорд чемпионатов России

    Десятки человек пострадали от прорыва трубы с горячей водой в столичном ТЦ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости