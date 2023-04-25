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15:41, 25 апреля 2023Среда обитания

В Петербурге машины «искупались» в кипятке из-за аварии

В Московском районе Петербурга машины «искупались» в кипятке из-за прорыва трубы

Кадр: Telegram-канал «Фонтанка SPB Online»

В Петербурге десять автомобилей «искупались» в кипятке в результате прорыва трубы. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Инцидент произошел днем во вторник, 25 апреля, в Московском районе возле дома, расположенного по адресу улица Кузнецовская, 26. На записи, снятой очевидцем, можно увидеть, что из-за прорыва трубы дорогу залило горячей водой, которая также задела колеса припаркованных возле здания машин.

В пресс-службе «Теплосети Петербурга» автору сообщения рассказали, что у машин нет видимых признаков повреждений, однако при обнаружении таковых автовладельцам возместят нанесенный ущерб. В данный момент работники предприятия занимаются отключением трубопровода и собираются заменить участок, на котором произошла авария.

Днем ранее похожая ситуация произошла в Казани, где на улице Волгоградской из ямы в асфальте забил фонтан кипятка. По предварительным данным, возможной причиной стал прорыв трубы.

Полина Кислицына
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