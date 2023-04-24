В российском городе из асфальта забил фонтан кипятка

В Казани из асфальта забил фонтан кипятка

В Казани из ямы в асфальте забил фонтан кипятка. По предварительным данным, причиной мог стать прорыв трубы, передает Telegram-канал «Вести Татарстан».

Инцидент произошел на улице Волгоградской. На опубликованном в сети ролике видно, как из дыры в тротуаре поднялся столб воды и пара высотой около 1,5 метра. Жители российского города вызвали на место происшествия специалистов из коммунальной службы для устранения поломки.

В январе в Ноябрьске из-за прорвавшейся трубы из-под земли забил горячий источник. Протечку обнаружили жильцы аварийного деревянного общежития. Они обратились в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС), после чего прибыли специалисты и оградили участок.

Ранее во дворе жилого дома в одном из районов Челябинска из-под земли забил мощный фонтан высотой в четыре этажа. В результате коммунальной аварии во всем районе прекратилась подача воды. Местные жители пожаловались, что водоснабжение отключили третий раз за неделю. В администрации Челябинска произошедшее объяснили повреждением на водоводе строительной организацией.