Cтало известно о причине прорыва воды в московском торговом центре

Shot: прорыв воды в московском торговом центре произошел из-за взрыва трубы в магазине

Cтало известно о причине прорыва воды в московском торговом центре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что авария произошла в магазине «Глобус Гурмэ» на производственной линии.

«Наводнение — там труба взорвалась с кипятком. Там, внутри, на производстве», — заявила одна из очевидцев.

Ранее появились первые кадры с места прорыва горячей воды в ТЦ Москвы. На видео медицинский персонал оказывает помощь пострадавшим. Отмечалось, что в здании остаются люди, заблокированные паром и кипятком.