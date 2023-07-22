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16:30, 22 июля 2023Россия

Cтало известно о причине прорыва воды в московском торговом центре

Shot: прорыв воды в московском торговом центре произошел из-за взрыва трубы в магазине

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Cтало известно о причине прорыва воды в московском торговом центре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что авария произошла в магазине «Глобус Гурмэ» на производственной линии.

«Наводнение — там труба взорвалась с кипятком. Там, внутри, на производстве», — заявила одна из очевидцев.

Ранее появились первые кадры с места прорыва горячей воды в ТЦ Москвы. На видео медицинский персонал оказывает помощь пострадавшим. Отмечалось, что в здании остаются люди, заблокированные паром и кипятком.

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    Екатерина Ештокина
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