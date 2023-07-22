Появились первые кадры с места прорыва горячей воды в ТЦ Москвы

Shot опубликовал видео с места прорыва горячей воды в ТЦ «Времена года» в Москве

У большинства пострадавших при прорыве горячей воды в московском торговом центре «Времена года» обожжены ноги. Первые кадры с места происшествия опубликовало издание Shot.

На видео медицинский персонал оказывает помощь пострадавшим. Отмечается, что в здании остаются люди, заблокированные паром и кипятком.

Как сообщалось ранее, ожоги в результате прорыва горячей воды получили 70 человек. Причины происшествия в настоящий момент не сообщаются.