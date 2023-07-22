Три человека госпитализированы из-за прорыва горячей воды в московском ТЦ

Три человека госпитализированы из-за прорыва горячей воды в московском ТЦ «Времена года»

Три человека госпитализированы из-за прорыва горячей воды в московском торговом центре. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Известно, что в ТЦ «Времена года», расположенном на Кутузовском проспекте, люди оказались заблокированы из-за сильного напора кипятка. Отмечается, что троих пострадавших увезли в ожоговое отделение.

Ранее уточнялось, что 70 человек пострадали от прорыва горячей воды в московском торговом центре. Также отмечалось, что 20 человек не могли выйти из здания.