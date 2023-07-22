По факту гибели четырех человек в московском ТЦ возбудили уголовное дело

СК: по факту гибели четырех человек в торговом центр Москвы возбуждено уголовное дело

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту гибели четырех людей, которые погибли в московском торговом центре «Времена года». Об этом пишут в Telegram-канале ведомства.

«В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления по части 3 статьи 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Ранее Собянин прокомментировал аварию в московском ТЦ. Мэр столицы подтвердил, что все службы города, МЧС оперативно работают на месте и пострадавшим оказывают медицинскую помощь.