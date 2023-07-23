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13:33, 23 июля 2023Россия

Полковник запаса объяснил удары одесской ПВО «по своим»

Полковник запаса Хатылев: ПВО в Одессе бьет по своим из-за концентрации лучших сил в Киеве

Фото: Evgeniy Maloletka / Reuters

Система противовоздушной обороны (ПВО) в Одессе поражала в основном свои же объекты в связи с двумя факторами — расположением более мощных орудий в других районах и ограниченным количеством ракет. Их в разговоре с «Московским комсомольцем» назвал бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ, полковник в запасе Сергей Хатылев.

Хатылев объяснил, что Украина сосредоточила основные силы ПВО и лучшие зенитные расчеты на тех направлениях, где раньше чаще происходили атаки. Так, иностранные комплексы ПВО в основном сконцентрированы в Киеве и на направлении главного удара наступления.

Второй фактор — расход ракет, которых у Украины ограниченное количество. В связи с этим ВСУ пытаются «экономить» их и не применять импортные зенитные комплексы, считает эксперт.

«Они прекрасно понимают, что да, мы на юге-то сейчас поработаем, но основные действия все равно будут разворачиваться на тех фронтах, где идут главные боевые действия», — рассуждает Хатылев.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы после взрывов пострадал Спасо-Преображенский кафедральный собор. В Минобороны России заявили, что с наибольшей долей вероятности причиной стало падение на собор ракеты, выпущенной украинскими комплексами ПВО.

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    Сергей Истомин
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