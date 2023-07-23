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09:56, 23 июля 2023Бывший СССР

В Одессе после взрывов поврежден Спасо-Преображенский собор

Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе получил повреждения после взрывов
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Libkos / AP

В Одессе после взрывов получил повреждения Спасо-Преображенский кафедральный собор, располагающийся в центре города. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщает РБК со ссылкой на городской совет.

Как сообщили местные власти, крупнейший православный храм Одессы, который был заложен в 1794 году, пострадал в ночь на 23 июля. Уточняется, что собор был значительно поврежден, в частности, пострадали православные святыни.

В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале пояснил, что Спасо-Преображенский собор был поврежден в результате падения на него одной из нештатно сработавших ракет украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что ночью 23 июля в Одессе, где ранее была объявлена воздушная тревога, произошли взрывы.

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    Варвара Кошечкина
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