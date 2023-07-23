В Одессе произошли взрывы

«Страна.ua» сообщила о взрывах в Одессе, в области объявлена воздушная тревога

В Одессе, где ранее была объявлена воздушная тревога, произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«О взрывах в Одессе сообщают местные паблики», — говорится в публикации.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях.

Ранее в июле Россия нанесла удар возмездия по объектам в Одесской области, где хранились и производились безэкипажные катера. Удар возмездия стал еще одним ответом России на теракт на Крымском мосту, который произошел 17 июля. До этого, 18 и 19 июля, российские военные уже наносили удары по Одесской области.

