Российские войска отразили три атаки ВСУ на запорожском направлении

Чехов: войска России на запорожском направлении отразили 3 атаки ВСУ в сторону Работино

Российские войска на запорожском направлении отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону Работино, а также уничтожили вражескую разведгруппу в районе Луговского. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

Огнем артиллерии уничтожены буксируемая гаубица «Мста-Б», танки, БМП и живая сила ВСУ, в том числе с применением тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», заявили в Минобороны.

Кроме того, в районе Малой Токмачки расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) уничтожили танк, несколько БМП Bradley и пикап с личным составом противника. В районе Новоданиловки российская авиация уничтожила танк и боевые бронированные машины, а также поразила места скопления противника севернее Приютного. Также зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» сбил вражеский беспилотник «Фурия».

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска отбили две атаки противника на южнодонецком направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).