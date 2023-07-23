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14:03, 23 июля 2023Ценности

Россиянам рассказали о способах снизить риск изъятия ценностей в Европе

Юристы посоветовали россиянам обращаться в суды в случае изъятия их ценностей в Европе

Фото: Tom Little / Reuters

Юристы рассказали россиянам о способах снизить риск изъятия ценностей или автомобиля в Европе. Об этом сообщает РБК.

Партнер BGP Litigation Сергей Гландин заявил о том, что самым простым способом уменьшения рисков будет являться минимизация ввоза ценных вещей в страны Европы на автомобиле с российскими номерами. В числе вещей, которые нежелательно брать с собой в другие страны, эксперт назвал «украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями, изделия из драгоценных металлов, женскую одежду, фотокамеру, яхты и судна, двигатели и моторы, косметические средства и декоративную косметику, кожаные изделия и ноутбуки».

Если изъятие уже произошло, его необходимо зафиксировать, а также обжаловать это решение в местных судах, так как решение таких вопросов в международных судах для россиян сейчас невозможно.

«Действия [тех, у кого пытаются конфисковать имущество] должны быть направлены на максимальную фиксацию действий должностных лиц, осуществляющих изъятие. Нужно требовать официальные документы, подтверждающие изъятие, фиксировать любым возможным способом», — отметил старший партнер адвокатского бюро «Тайм Лекс» Артем Грицюк, подчеркнув, что подобное изъятия является нарушением международных прав.

Председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский добавил, что начать обжалование можно с вертикальной таможенной линии, так как сам факт нахождения гражданина России в другом государстве на легальном основании не представляет состав преступления.

«Поэтому когда говорят на границе, что "ты россиянин, ты у нас на территории, поэтому мы возбуждаем какое-то уголовное дело и изымаем твое имущество", — это беззаконие», — сообщил Старинский.

Ранее россиянам назвали два самых удачных дня недели для покупки авиабилетов.

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    Анастасия Астахова
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