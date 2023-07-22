Россиянам назвали два самых удачных дня недели для покупки авиабилетов

«Прайм»: покупка авиабилетов за границу обойдется дешевле во вторник и среду

Наиболее выгодно купить авиабилеты за границу можно во вторник или среду, рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. Своими советами она поделилась в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт пояснила, что стоимость билетов зависит от колебаний курса валют, а каждую среду происходит обновление данных, на которые ориентируются авиакомпании. Она уточнила, что курс ставят тот, с которым биржи закрылись в понедельник. «Поэтому если курс рубля упал, то в среду билеты подорожают, и лучше купить их во вторник, а если рубль вырос, то стоит отложить покупку до среды», — отметила Шелехова.

Специалист также дала рекомендации туристам, планирующим путешествовать по России. По ее словам, им следует заранее подготовиться к поездке и приобрести билеты на самолет за 3-6 месяцев. Однако, добавила Шелехова, выгодную покупку можно совершить и за пару месяцев до вылета, поскольку в это время авиакомпании корректируют цены исходя из предполагаемой загрузки рейса.

Помимо этого, продолжила она, следует рассматривать разные варианты во время подбора перелетов, а не привязываться к конкретным пунктам назначения. «Опытные путешественники специально покупают билеты с долгой пересадкой, чтобы бесплатно посмотреть еще один город», — указала эксперт.

Ранее россиянам посоветовали покупать авиабилеты в ночное время в будние дни. Кроме того, их призвали обращать внимание на акции или специальные предложения от авиакомпаний, благодаря которым можно сэкономить на билетах.