Раскрыт главный секрет выгодной покупки авиабилетов

«Яндекс Путешествия»: для экономии покупать авиабилеты лучше в ночное время в будние дни

Директор по продукту сервиса «Яндекс Путешествия» Евгений Абрамзон в разговоре с РИА Новости раскрыл российским путешественникам главный секрет выгодной покупки авиабилетов.

Так, покупать билеты на самолет лучше в ночное время в будние дни. «Обычно выгодные билеты с вылетом в пятницу вечером или субботу утром и возвращением в воскресенье или понедельник утром разбирают быстрее всего, — пояснил эксперт. — Если вы можете быть более гибким, то, скорее всего, получится хорошо сэкономить».

Более того, Абрамзон подчеркнул, что сэкономить средства можно в том числе с помощью отслеживания курса рубля. «Пересчет стоимости авиабилетов исходя из курса валют происходит в ночь со вторника на среду, — добавил он. — Поэтому если рубль растет, лучше покупать билеты в среду или позже, а если падает — во вторник».

По словам специалиста, сэкономить на билетах можно, воспользовавшись акциями или специальными предложениями от авиакомпаний. Представитель сервиса также рекомендовал туристам следить за новостями перевозчиков в их соцсетях, чтобы не пропустить снижение цен, и оформить подписку в агрегаторе авиабилетов.

«Чаще всего распродажи проходят в период с конца февраля до середины апреля, — указал он. — Конечно, бывают ограничения на направления и сроки поездки, но это обычно компенсируется очень низкими ценами на авиабилеты».

Ранее сообщалось, что значительно сэкономить на отдыхе поможет раннее бронирование, как минимум за 30-40 суток, а также внимательный выбор места отдыха.