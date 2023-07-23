Женщина пострадала в аппарате МРТ из-за секс-игрушки

PerthNow: американка забыла извлечь анальную пробку перед МРТ и получила серьезные травмы

Жительнице США потребовалась скорая медицинская помощь после магнитно-резонансной томографии (МРТ), так как она забыла перед процедурой извлечь анальную пробку с металлическими элементами. Об этом сообщает издание PerthNow.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) опубликовало отчет об инциденте еще в апреле, однако СМИ обратили внимание на историю только сейчас.

Согласно отчету, перед МРТ женщина прошла стандартную проверку на наличие металла, однако она ничего не выявила. Женщина отправилась в аппарат. Когда процедура закончилась, и лаборант начал вытаскивать стол, на котором лежала пациентка, секс-игрушка дала о себе знать и женщина начала кричать, жалуясь на боль и тошноту и заявив, что вот-вот потеряет сознание. В документе ведомства не названы полученные ею травмы, однако отмечается, что пострадавшей понадобилась скорая медицинская помощь.

Вскоре после инцидента, в мае по соцсетям начал распространяться рентгеновский снимок, с якобы изображением внутренностей пострадавшей. На нем видно, что предмет, похожий на анальную пробку, находится глубоко в брюшной полости.

К снимку также прилагался комментарий якобы юриста американки. Он утверждает, что женщина не знала о наличии в секс-игрушке металлических элементов. Производитель заявлял, что игрушка она изготовлена из силикона, однако в передней ее части находились два металлических шарика. Юрист отметил, что пострадавшая американка намерена подать в суд на производителя секс-игрушек.

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