Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:35, 23 июля 2023Из жизни

Кинолог дал важные советы желающим завести собаку

Кинолог Голубев: до появления щенка в доме важно сделать все, чтобы питомцу было комфортно

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Каждому желающему завести щенка необходимо подготовить свой дом к появлению животного, а также приобрести необходимый инвентарь и познакомиться со специалистами. Важными советами с россиянами поделился президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, пишет РИА Новости.

«Перед появлением собаки в доме важно сделать все, чтобы питомцу было комфортно и безопасно. Для этого пройдите по дому, уберите предметы, которые могут быть вредны для питомца», — отметил специалист.

Голубев посоветовал заранее обустроить уютное место собаке, приготовить игрушки, корм и амуницию. Не стоит забывать и про уходовые средства и инструменты.

Кинолог призвал будущих собаководов убедиться в том, что у животного есть документы. Вне зависимости от породы, вместе с питомцем нужно получить ветеринарный паспорт, желательно международного образца. В частности, в документе должны быть проставлены отметки о первичной вакцинации, а также даты обработки от паразитов.

Кинолог напомнил, что в доме опасными для любопытного животного могут оказаться стеклянные вазы, другие хрупкие и бьющиеся предметы, провода, лекарства, бытовая химия. Все это нужно убрать в укромное место.

«Также определите, где будут стоять собачьи миски. Для собаки потребуется минимум две миски — одна для воды, другая для еды», — посоветовал Владимир Голубев.

Кроме того, хозяину может потребоваться специалист по дрессировке собак. Чтобы найти хорошего специалиста, можно обратиться за помощью к заводчику, резюмировал кинолог.

Ранее Владимир Голубев рассказал, что собака в среднем может выучить до сотни слов своего хозяина, а «словарный запас» пополняется на протяжении всей ее жизни. Кроме того, питомцы часто воспринимают свою кличку как отдельную команду. Также животное способно запомнить название конкретных объектов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Закрытие границы с Россией назвали ударом по финской экономике

    Кинолог дал важные советы желающим завести собаку

    Женщина пострадала в аппарате МРТ из-за секс-игрушки

    В Греции спрогнозировали самую продолжительную жару в истории

    С острова Родос эвакуировали более двух тысяч туристов из-за пожаров

    Российские инвесторы подали иск к европейскому депозитарию

    На Украине объявят в розыск подозреваемого в коррупции одесского экс-военкома

    В ООН выразили соболезнования семье погибшего военкора Журавлева

    В США предрекли нападение Польши на Белоруссию

    В США напомнили о страшном предсказании Байдена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости