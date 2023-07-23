Кинолог дал важные советы желающим завести собаку

Кинолог Голубев: до появления щенка в доме важно сделать все, чтобы питомцу было комфортно

Каждому желающему завести щенка необходимо подготовить свой дом к появлению животного, а также приобрести необходимый инвентарь и познакомиться со специалистами. Важными советами с россиянами поделился президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, пишет РИА Новости.

«Перед появлением собаки в доме важно сделать все, чтобы питомцу было комфортно и безопасно. Для этого пройдите по дому, уберите предметы, которые могут быть вредны для питомца», — отметил специалист.

Голубев посоветовал заранее обустроить уютное место собаке, приготовить игрушки, корм и амуницию. Не стоит забывать и про уходовые средства и инструменты.

Кинолог призвал будущих собаководов убедиться в том, что у животного есть документы. Вне зависимости от породы, вместе с питомцем нужно получить ветеринарный паспорт, желательно международного образца. В частности, в документе должны быть проставлены отметки о первичной вакцинации, а также даты обработки от паразитов.

Кинолог напомнил, что в доме опасными для любопытного животного могут оказаться стеклянные вазы, другие хрупкие и бьющиеся предметы, провода, лекарства, бытовая химия. Все это нужно убрать в укромное место.

«Также определите, где будут стоять собачьи миски. Для собаки потребуется минимум две миски — одна для воды, другая для еды», — посоветовал Владимир Голубев.

Кроме того, хозяину может потребоваться специалист по дрессировке собак. Чтобы найти хорошего специалиста, можно обратиться за помощью к заводчику, резюмировал кинолог.

Ранее Владимир Голубев рассказал, что собака в среднем может выучить до сотни слов своего хозяина, а «словарный запас» пополняется на протяжении всей ее жизни. Кроме того, питомцы часто воспринимают свою кличку как отдельную команду. Также животное способно запомнить название конкретных объектов.