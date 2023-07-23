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13:26, 23 июля 2023Мир

Саммит БРИКС пройдет без участия Макрона и лидеров США и Великобритании

Президент Франции Макрон и лидеры США и Великобритании не приглашены на саммит БРИКС

Фото: Teresa Suarez / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон, а также лидеры США и Великобритании не получили приглашения на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который пройдет в Йоханнесбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южноафриканское издание News 24.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, являющийся председателем БРИКС, пригласил на саммит руководителей 70 государств.

13 июня сообщалось, что Макрон обратился к своему коллеге из ЮАР с просьбой дать ему возможность принять участие в предстоящем саммите БРИКС.

Мероприятие, запланированное на август, пройдет в Йоханнесбурге и станет крупнейшей встречей Глобального Юга. Президент России Владимир Путин примет онлайн-участие во всех сессиях лидеров государств, входящих в объединение БРИКС.

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    Любовь Ширижик
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