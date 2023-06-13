L'Opinion: президент Франции Макрон захотел приехать на саммит БРИКС в ЮАР

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к своему коллеге из ЮАР Сирилу Рамафосе с просьбой дать ему возможность принять участие в предстоящем саммите БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге. Об этом пишет L'Opinion.

«Эту возможность обсудили во время телефонных переговоров Макрона с Рамафосой 3 июня», — сообщает французское издание со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Ранее ЮАР допустила отказ пригласить президента России Владимира Путина на саммит из-за ордера Международного уголовного суда (МУС). 17 марта МУС выдал ордер на арест российского лидера и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в «незаконной депортации» украинских детей.