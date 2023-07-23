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13:11, 23 июля 2023Интернет и СМИ

Стало известны имена заподозренных в неуплате налогов блогеров

Mash: в топе подозреваемых в неуплате налогов находятся Бузова, Боня, Галич и Соболев

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В топе списка подозреваемых в неуплате налогов блогеров находятся Ольга Бузова, Ксения Бородина, Николай Соболев, Гоар Аветисян, Виктория Боня и Ида Галич, некоторым из них приостановили все операции по счетам юрлиц. Об этом со ссылкой на источники в Федеральной налоговой службе сообщает Mash.

Сообщается, что в ближайшее время налоговики намерены провести масштабную серию проверок в отношении блогеров, попавших в список из-за подозрительной информации в счетах и недостоверных налоговых отчетов. «Все ради того, чтобы не повторилась история с [блогером и создательницей "Марафона желаний" Елены] Блиновской», — говорится в публикации.

По данным канала, в перечне более 100 артистов, блогеров и других популярных в соцсетях личностей. Их подозревают в организации финансовых схем, цель которых, — неуплата или недоплата налогов. Так, среди методов, которые приводит Mash, — работа за наличные без закрывающей документации, неуплата 13 процентов с дохода, создание нескольких ИП, зарегистрированных на друзей или родственников.

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    Варвара Кошечкина
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